Орбан призвал ЕС к новой стратегии по Украине из-за неработающих санкций

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Евросоюзу нужна новая стратегия разрешения конфликта на Украине, поскольку санкции против России не работают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

По его словам, если «все четыре колеса автомобиля спущены, то их надо менять». В ситуации на Украине главное не победа, а установление мира, и надо не поддерживать Украину, а встать между Россией и Украиной, сказал венгерский премьер, пишет газета Nepszava.

В ходе военных действий на Украине, по словам Орбана, погибли 86 венгров. Нельзя допустить, чтобы Венгрия была втянута в конфликт, подчеркнул он.

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