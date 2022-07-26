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Медведев заявил о «коктейле из хамства» от Евросоюза и скорой зиме

Медведев уверен, что у ЕС не вышло «сидеть на трех стульях», риск дефицита газа вызвал «тяжелую диарею» после «жовто-блакитной истерики». По его мнению, Европа намерена наращивать поставки оружия Украине, но «скоро придут холода»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / AP)

Евросоюз ввел против России множество санкций в попытке лишить доходов от экспорта энергоносителей, несмотря на наличие в европейских странах развитой промышленности и желание европейцев жить в домах с отоплением, написал в Telegram бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», — считает он.

Государства Европы только впоследствии вспомнили о «нереальной» стоимости газа, нефти и угля у альтернативных поставщиков, а потому «спохватились» и осознали трудность «сидения на трех стульях», продолжил Медведев. По его мнению, «красиво не вышло», ряд производств в Евросоюзе рискуют остановить работу, это вызвало среди европейцев панику.

«Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода…» — написал Медведев.

DPA узнало о согласовании ЕС плана по снижению потребления газа
Бизнес
Фото:Patrick Pleul / Dpa / Picture-Alliance / ТАСС

Накануне, 25 июля, «Газпром» объявил о третьем за лето сокращении прокачки газа в Германию по «Северному потоку». Объем поставок газа снизился сначала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а затем еще на треть. С 27 июля прокачка газа упадет до 33 млн куб. м — 20% от проектной мощности газопровода.

Июньские снижения в «Газпроме» объяснили отсутствием турбины, которая находилась на ремонте в Канаде. Ее вывоз оттуда затруднялся условиями введенных против России санкций. Снижение прокачки в июле произойдет в связи с выводом из эксплуатации еще одной турбины из-за «окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)».

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Немецкие власти и руководство Siemens Energy не согласились с объяснениями «Газпрома», увидев в причинах сокращения поставок политические мотивы, а не технические условия (Москва эти обвинения отвергла). Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в конце июля подчеркнул, что технические причины, которые могли бы вынудить российскую сторону сократить поставки, отсутствуют. Он при этом отметил, что решение «Газпрома» не было неожиданным, но вызвало раздражение. «У них даже не хватило духу сказать: «У нас с вами экономическая война», — указал Хабек.

Киев сообщил о скачке давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Официальный Берлин опасается, что Россия может полностью прекратить поставки газа по «Северному потоку», остановкой рыночных процессов в Германии угрожает даже дефицит этого топлива, предупреждал Хабек. Он уточнял: «Мы говорим о людях, которые лишатся работы, и регионах, которые потеряют целые промышленные комплексы».

Страны Евросоюза обсуждают меры по экономии потребления газа. По информации DPA, соответствующий план Еврокомиссии был согласован в ночь на 26 июля. Он предусматривает добровольное сокращение потребления газа на 15% в течение восьми месяцев — с 1 августа по 31 марта 2023 года.

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Политика
Фото:Sebastian Gollnow / dpa / picture-alliance / ТАСС

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз санкции Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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