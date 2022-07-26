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Киев сообщил о скачке давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород

«Газпром» «без предупреждения» увеличил давление газа в трубопроводе, заявил «Оператор ГТС Украины». Подобные действия могут привести к внештатным ситуациям, предупредили там

«Газпром» «без предупреждения» повысил давление в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, сообщается на сайте «Оператора ГТС Украины».

«25 июля диспетчеры «Оператора ГТС Украины» зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород на участке госграница Россия — Украина. Изменение давления произошло без предупреждения со стороны «Газпрома», — говорится в сообщении.

Оператор украинской газотранспортной системы
предупредил, что это может привести к внештатным ситуациям на газопроводе.

По словам генерального директора оператора Сергея Макогона, украинская сторона ждет от «Газпрома» разъяснения. Он отметил, что несвоевременное информирование «несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС», особенно для потребителей в Европы, после того как «Газпром» снова сократил объем прокачки по «Северному потоку».

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

«Газпром» объявил об отключении еще одной турбины «Северного потока»
Бизнес
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

25 июля «Газпром» объявил о сокращении с 27 июля прокачки газа по «Северному потоку» с 67 млн до 33 млн куб. м. из-за остановки еще одного двигателя на компрессорной станции «Портовая».

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В середине июня «Газпром» снизил объем сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а потом до 67 млн куб. м из-за задержки турбины. Двигатель, находящийся на ремонте в Канаде, застрял из-за санкций этой страны. Впоследствии канадская сторона согласилась отправить его в Россию через Германию. Немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая двигатель для «Северного потока», готова доставить его в Россию, однако дело застопорилось из-за бумажных проволочек.

Президент России Владимир Путин 19 июля заявлял, что «Газпром» до сих пор не получил официальных юридических и технических документов. «Мы должны понимать, что «Газпром» берет, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут ее назад», — говорил он. Это подтверждали и в российской компании.

Однако Siemens Energy и власти Германии настаивают, что направили все необходимые документы и готовы отправить турбину, однако ждут разрешения российской стороны.

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Теги
Елена Чернышова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Украина газопровод скачок давления газа Газпром
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