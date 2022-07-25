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Власти ФРГ не увидели технических причин для сокращения поставок газа

По словам Роберта Хабека, турбина, из-за задержки которой «Газпром» с середины июня сократил объем прокачки по «Северному потоку» с 167 млн до 33 млн куб. м, готова к отправке в Россию

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек не видит технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу «Северный поток», о чем ранее объявил «Газпром». Об этом он заявил в интервью DPA, его слова приводит газета Süddeutsche Zeitung.

«Технических причин для сокращения поставок [газа по «Северному потоку»] нет», — сказал Хабек. По его словам, турбина, из-за задержки которой «Газпром» сократил объем прокачки по этому трубопроводу в прошлый раз сначала с 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, а потом до 67 млн куб. м, готова к отправке в Россию. Немецкая компания Siemens Energy, обслуживающая двигатель для «Северного потока», подготовила все необходимые документы, однако Россия отказывается выдавать разрешение со своей стороны, пояснил министр.

«Газпром» заявил о новых вопросах к Siemens Energy из-за турбин
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

О возможном сокращении прокачки по «Северному потоку» в конце июля 19 июля предупреждал президент России Владимир Путин. «Дело в том, что в конце июля, по-моему, числа 26-го, по-моему, это надо спросить у «Газпрома», также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмем отремонтированные? Совершенно не понятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердил. То есть сейчас работает две, 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две», — говорил он. Однако, по его словам, если Россия не получит отремонтированную турбину, застрявшую в Канаде из-за санкций этой страны, объем поставок сократиться еще вдвое — до 30 млн куб. м в сутки.

«Газпром» до сих пор не получил официальных юридических и технических документов, чтобы понимать, что «Газпром» берет, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут ее назад», утверждал Путин. Об этом же заявляли и в российской компании.

25 июля «Газпром» объявил о сокращении с 27 июля прокачки газа с 67 млн до 33 млн куб. м. из-за остановки еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», через которую газ подается в «Северный поток».

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Теги
Елена Чернышова
Германия поставки газа Северный поток
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