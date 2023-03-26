Пекин назвал восстановление экономики КНР тройной выгодой для бизнеса США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Минздрав сообщил о состоянии трех пострадавших при взрыве в Киреевске Политика, 18:06
Силовики назвали причиной взрыва в Тульской области беспилотник Общество, 17:47
Северная Македония передаст Украине 12 вертолетов Ми-24 Политика, 17:44
Тренер «Адмирала» заявил о ненависти к Радулову в серии с «Ак Барсом» Спорт, 17:40
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии Политика, 17:34
Пекин назвал восстановление экономики КНР тройной выгодой для бизнеса США Политика, 17:17
В НАТО не увидели изменений ядерной позиции России Политика, 17:01
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Сборная России назвала состав на первый домашний матч за полтора года Спорт, 16:58
К чему приведет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии Политика, 16:46
При взрыве в Тульской области три человека пострадали Политика, 16:30
УПЦ провела службу в Киево-Печерской лавре перед выселением монахов Общество, 16:25
Итальянский ученик Тутберидзе заявил, что не хотел переезжать в Москву Спорт, 16:24
IBA отняла вторую медаль ЧМ после выявления мужчин на женских турнирах Спорт, 16:19
Путин назвал поставки Киеву оружия пересечением красных линий Политика, 16:17
Политика ,  
0 

Пекин назвал восстановление экономики КНР тройной выгодой для бизнеса США

Глава МИД Китая увидел тройную выгоду от политики Китая для американского бизнеса
В китайском МИДе назвали отношения США и Китая прохладными, как погода ранней весной, и для развития отношения двух стран призвали Вашингтон двигаться навстречу Пекину
Цинь Ган (третий справа) на встрече с представителями американских деловых кругов
Цинь Ган (третий справа) на встрече с представителями американских деловых кругов (Фото: mfa.gov.cn)

Открытость Китая после пандемии COVID-19 и его сильное экономическое восстановление станут «тройной» выгодой для американского бизнеса, несмотря на холодные отношения между Пекином и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, пишет Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.

Заявление было сделано после встречи Циня с представителями американских деловых кругов, состоявшейся в Пекине. Глава МИД КНР назвал отношения Китая и США прохладными, как погода ранней весной, отмечает агентство.

В опубликованном министерством сообщении говорится, что, по словам Циня, китайско-американские отношения являются самыми важными в мире. Министр считает, что если они развиваются хорошо, то мир выигрывает, если нет, то страдает.

Цинь Ган также сказал, что развитие отношений Пекина и Вашингтона требует, чтобы США шли навстречу Китаю.

«Есть надежда, что Соединенные Штаты откажутся от логики игры с нулевой суммой, прекратят недобросовестные методы обуздания и подавления Китая и будут работать с Китаем над продвижением китайско-американских отношений, чтобы преодолеть текущие трудности и вернуть их в здоровое и стабильное русло», — отметили в МИД КНР.

Отношения Китая и США осложнились в прошлом году. Одной из причин стал вопрос Тайваня (КНР считает остров частью своей территории), куда в августе прибыла ныне бывший спикер палаты представителей конгресса США, член Демократической партии Нэнси Пелоси. Пекин осудил визит и ввел против нее санкции. Кроме того, китайские военные провели несколько учений рядом с Тайванем. В начале марта о намерении посетить остров заявил новый спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.

Читайте на РБК Pro
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров

В феврале американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, до этого обнаруженный в воздушном пространстве США. Пентагон заявил, что аппарат занимался наблюдением за стратегическими объектами в Штатах. Пекин заявил, что аэростат использовался в метеорологических целях, счел действия США «чрезмерной реакцией» и сообщил о праве ответить на них.

Еще одной проблемой между Пекином и Вашингтоном стал вопрос о военной операции на Украине. Власти США считают, что Китай может оказать России военную поддержку. В частности, о якобы намерении Пекина отправить Москве оружие заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. В то же время, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, США в данный момент не видят, чтобы Пекин оказывал Москве материальную продержку. Аналогичное заявление сделал американский президент Джо Байден. Нет доказательств военной помощи России со стороны Китая и у ЕС, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

МИД Китая заявления Вашингтона о потенциальной военной помощи России назвал распространением дезинформации и перекладыванием ответственности, указав, что США с начала конфликта на Украине непрерывно поставляют оружие Киеву. С опровержением по поводу военной помощи выступила и Россия. «Это неоднократно опровергалось в Пекине, поэтому это такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер», — сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
США МИД Китая Бизнес Экономика COVID-19
Материалы по теме
Премьер Сингапура призвал не допустить конфликт между Китаем и США
Политика
Reuters сообщил о «подводной войне» между США и Китаем
Технологии и медиа
Китай призвал Европу поддержать его план переговоров по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter