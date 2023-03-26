Пекин назвал восстановление экономики КНР тройной выгодой для бизнеса США

В китайском МИДе назвали отношения США и Китая прохладными, как погода ранней весной, и для развития отношения двух стран призвали Вашингтон двигаться навстречу Пекину

Цинь Ган (третий справа) на встрече с представителями американских деловых кругов (Фото: mfa.gov.cn)

Открытость Китая после пандемии COVID-19 и его сильное экономическое восстановление станут «тройной» выгодой для американского бизнеса, несмотря на холодные отношения между Пекином и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, пишет Bloomberg со ссылкой на китайский МИД.

Заявление было сделано после встречи Циня с представителями американских деловых кругов, состоявшейся в Пекине. Глава МИД КНР назвал отношения Китая и США прохладными, как погода ранней весной, отмечает агентство.

В опубликованном министерством сообщении говорится, что, по словам Циня, китайско-американские отношения являются самыми важными в мире. Министр считает, что если они развиваются хорошо, то мир выигрывает, если нет, то страдает.

Цинь Ган также сказал, что развитие отношений Пекина и Вашингтона требует, чтобы США шли навстречу Китаю.

«Есть надежда, что Соединенные Штаты откажутся от логики игры с нулевой суммой, прекратят недобросовестные методы обуздания и подавления Китая и будут работать с Китаем над продвижением китайско-американских отношений, чтобы преодолеть текущие трудности и вернуть их в здоровое и стабильное русло», — отметили в МИД КНР.

Отношения Китая и США осложнились в прошлом году. Одной из причин стал вопрос Тайваня (КНР считает остров частью своей территории), куда в августе прибыла ныне бывший спикер палаты представителей конгресса США, член Демократической партии Нэнси Пелоси. Пекин осудил визит и ввел против нее санкции. Кроме того, китайские военные провели несколько учений рядом с Тайванем. В начале марта о намерении посетить остров заявил новый спикер палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти.

В феврале американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, до этого обнаруженный в воздушном пространстве США. Пентагон заявил, что аппарат занимался наблюдением за стратегическими объектами в Штатах. Пекин заявил, что аэростат использовался в метеорологических целях, счел действия США «чрезмерной реакцией» и сообщил о праве ответить на них.

Еще одной проблемой между Пекином и Вашингтоном стал вопрос о военной операции на Украине. Власти США считают, что Китай может оказать России военную поддержку. В частности, о якобы намерении Пекина отправить Москве оружие заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. В то же время, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, США в данный момент не видят, чтобы Пекин оказывал Москве материальную продержку. Аналогичное заявление сделал американский президент Джо Байден. Нет доказательств военной помощи России со стороны Китая и у ЕС, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

МИД Китая заявления Вашингтона о потенциальной военной помощи России назвал распространением дезинформации и перекладыванием ответственности, указав, что США с начала конфликта на Украине непрерывно поставляют оружие Киеву. С опровержением по поводу военной помощи выступила и Россия. «Это неоднократно опровергалось в Пекине, поэтому это такие обвинения, которые скорее носят дежурный характер», — сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.