Глава ЕК заявила об отсутствии доказательств поставок оружия КНР России

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

У Евросоюза пока нет доказательств того, что Китай может поставлять оружие России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась на сайте немецкого правительства.

«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», — сказала она, добавив, что вопрос о санкциях против Пекина из-за военной помощи Москве остается «гипотетическим». (цитата по «РИА Новости»).

Шольц, в свою очередь, указал, что китайские власти пообещали не поставлять оружие России. Он также отметил, что в Европе наблюдают за ситуацией.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о полученных Вашингтоном данных о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России». Позднее руководитель ЦРУ Уильям Бернс допускал такое развитие событий.

Китайский МИД подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.

В Белом доме заявили, что Пекин еще не принял окончательного решения по вопросу поставок. Там отметили, что «были бы счастливы», если бы Китай осудил конфликт на Украине, а также как-либо оказал помощь Киеву.