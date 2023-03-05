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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЕК заявила об отсутствии доказательств поставок оружия КНР России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: у Евросоюза нет доказательств поставок оружия Китаем России
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

У Евросоюза пока нет доказательств того, что Китай может поставлять оружие России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляция велась на сайте немецкого правительства.

«Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией», — сказала она, добавив, что вопрос о санкциях против Пекина из-за военной помощи Москве остается «гипотетическим». (цитата по «РИА Новости»).

Шольц, в свою очередь, указал, что китайские власти пообещали не поставлять оружие России. Он также отметил, что в Европе наблюдают за ситуацией.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о полученных Вашингтоном данных о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России». Позднее руководитель ЦРУ Уильям Бернс допускал такое развитие событий.

Китайский МИД подчеркивал, что в ситуации с Украиной придерживается мирной позиции, и указывал, что поставками вооружений «на поле боя» занимаются именно США. Данные о возможной помощи Пекина Москве МИД называл «дезинформацией». Кремль отмечал, что ему нечего добавить к этому опровержению.

В Белом доме заявили, что Пекин еще не принял окончательного решения по вопросу поставок. Там отметили, что «были бы счастливы», если бы Китай осудил конфликт на Украине, а также как-либо оказал помощь Киеву.

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