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Байден заявил, что Китай пока не оказывал военную помощь России

Байден: США полагают, что Китай пока не оказывал военную помощь России

США полагают, что Китай пока не оказывал военную помощь России в боевых действиях на Украине, но такое развитие событий возможно. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего визита в Канаду.

«Я на протяжении последних трех месяцев слышал, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но еще не предоставили», — сказал Байден.

При этом хозяин Белого дома отметил, что у Запада есть значительно больше военных возможностей на случай веротяной помощи России со стороны Китая.

Еще в феврале глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. По его словам, Пекин может поставлять Москве боеприпасы и оружие.

Что касается помощи, связанной с летальным оружием, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы они перешли эту черту», сообщил источник NBC.

В Пекине эти утверждения отвергают. МИД Китая заявил, что Пекин не является стороной конфликта и лишь поддерживает с Москвой нормальные торговые отношения. 

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США Китай Джо Байден Белый дом поставки оружия
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