Путин заявил, что Россия и Китай не создают военный союз

Военное сотрудничество двух стран «прозрачно, там нет ничего секретного», заявил президент. Он обвинил Запад в создании «новых осей»

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Россия и Китай не создают никакого военного союза и никому не угрожают, военное сотрудничество с Пекином «прозрачно», заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Все прозрачно, там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. <...> Мы все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз», — сказал Путин.

Запад, наоборот, «строит новые оси», стремясь создать «глобальное НАТО», отметил он.

Глава государства привел в пример новую стратегическую концепцию НАТО (в ней, в частности, идет речь о налаживании прочных партнерских отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона). Более того, в этой концепции перечисляются страны, которые войдут в «глобальное НАТО», убежден Путин.

На этой неделе экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph высказал мнение, что образуется ось Россия — Китай и что Москва и Пекин расценивают свои отношения как «союз без границ».

20 марта глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом. Это первая его зарубежная поездка после переизбрания на третий срок. После переговоров Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении охарактеризовали отношения между Москвой и Пекином как «зрелые, стабильные, самодостаточные и крепкие». Они «выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику», отмечается в нем. Переговоры проходили в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, отношения между странами «являются образцом партнерства и стратегического взаимодействия», говорил российский президент. Образцовыми их называл и китайский лидер.

Позднее Путин рассказал, что за чашкой чая, сидя около камина, он и его китайский коллега также беседовали «обо всем не спеша», в том числе «о ситуации в мировых делах, причем в самых разных аспектах».

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя визит Си Цзиньпина в Россию, назвал его «тревожным сигналом» и «сигналом поддержки» Пекина.