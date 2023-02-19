Блинкен заподозрил Китай в намерениях поставить России оружие

США дали понять, что любая подобная поддержка России со стороны КНР приведет к серьезным последствиям в отношениях с Пекином, заявил Энтони Блинкен. В Вашингтоне пока не видели, «чтобы Китай перешел эту черту»

Энтони Блинкен (Фото: Petr David Josek / Reuters)

США располагают данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине, заявил в интервью NBC американский госсекретарь Энтони Блинкен.

На вопрос о том, как именно может выглядеть возможная поддержка со стороны КНР, Блинкен сказал, что «в эту категорию входит целый ряд вещей, от боеприпасов до оружия» (цитата по Bloomberg). По словам госсекретаря, Вашингтон «очень четко дал понять» Пекину, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран.

Как утверждает Блинкен, у США есть доказательства, что Китай оказывает России нелетальную помощь. По данным источников NBC, она может включать снаряжение — военную форму или бронежилеты. Bloomberg в конце января также сообщал, что речь может идти о снаряжении, а также экономической поддержке, которая помогает Москве избежать последствий санкций. Как передавало агентство, власти США собрали доказательства оказания соответствующей помощи и предъявили их Пекину.

Что касается помощи, связанной с летальным оружием, США «ясно выразили свою озабоченность» Китаю, но «пока не видели, чтобы они перешли эту черту», сообщил источник NBC.

18 февраля Блинкен встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности и «предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России [для военной операции на Украине] или помощь в системном обходе санкций», сообщили в Госдепартаменте.

Соединенные Штаты ранее не раз предупреждали Китай о последствиях обхода ограничений, наложенных на Россию, и грозили ввести санкции против самой КНР. В Вашингтоне также не исключали, что Пекин может материально поддерживать российскую военную операцию. В ответ в МИД Китая заявляли, что страна не обходит запреты намеренно и лишь поддерживает с Москвой нормальные торговые отношения. Пекин подчеркивал, что не является стороной конфликта на Украине.

Китай со своей стороны критикует Соединенные Штаты за поставки оружия Киеву, заявляя, что таким образом США продлевают военный конфликт. В Пекине призывают Москву и Киев прекратить огонь и как можно скорее приступить к переговорам.

В начале февраля прошлого года президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о том, что «дружба между двумя государствами не имеет границ». В Белом доме США заявили, что обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина, особенно на фоне боевых действий на Украине.