Китай решил ввести санкции против Пелоси и ее семьи за визит на Тайвань

Нэнси Пелоси (Фото: Eugene Hoshiko / AP)

Власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита на Тайвань, говорится в заявлении МИД КНР.

«В ответ на порочные и провокационные действия Китай принял решение ввести санкции против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с действующим законодательством Китайской народной республики», — говорится в сообщении.

Пелоси посетила Тайвань, несмотря на серьезную обеспокоенность Пекина, и серьезно вмешалась во внутренние дела Китая, подрывая его суверенитет и территориальную целостность, попирая «принцип одного Китая» и угрожая миру и стабильности в Тайваньском проливе, говорится в сообщении.

МИД КНР не уточнил, какие именно санкции будут введены против Пелоси и ее родственников.

Пелоси ранее сегодня заявила, что ее поездка на Тайвань не связана с попытками изменить статус-кво, пишет Reuters. «Мы с самого начала говорили, что наше присутствие здесь не связано с изменением статус-кво на Тайване или в регионе», — сказала она на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Она выразила мнение, что правительство Китая недовольно «крепкой дружбой» США и Тайваня.

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