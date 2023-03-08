Лидер республиканцев конгресса США встретится с президентом Тайваня

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти подтвердил намерение встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь в Соединенных Штатах в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ничего не поделаешь, если я поеду на Тайвань. <...> Китай не может указывать мне, куда я могу ехать», — отметил Маккарти. Конгрессмен добавил, что встреча с президентом Тайваня в США не исключает его будущих поездок на остров.

6 марта Financial Times (FT) писала, что Цай Инвэнь убедила Маккарти встретиться в Калифорнии, а не в Тайбэе, чтобы избежать агрессии со стороны Китая, так как отношения между США и КНР обострились. Сторонники конгрессмена говорят, что законодатели страны должны продемонстрировать поддержку Тайваню перед лицом растущей опасности со стороны Китая, а его противники утверждают, что такие визиты провоцируют Китай и не помогают острову.

Президент Тайваня посетит Калифорнию и Нью-Йорк в начале апреля в рамках поездки в Гватемалу и Белиз. По словам информированных источников, уточняет FT, она также решила принять приглашение выступить в библиотеке Рейгана в Южной Калифорнии.

Отношения между Китаем и Тайванем ухудшились после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает поездки высокопоставленных лиц других стран как поддержку независимости острова. После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к учениям с боевыми стрельбами у Тайваня. Вооруженные силы острова регулярно сообщают о приближении кораблей и летательных аппаратов НОАК к своей территории.

Отношения между США и Китаем ухудшились в начале этого года: в феврале на территорию Соединенных Штатов залетел воздушный шар КНР. В Вашингтоне аэростат посчитали его частью шпионской программы Китая, в Пекине же назвали его гражданским объектом — метеорологическим зондом. Военные США сбили его, чем, по словам заместителя главы МИДа Китая Се Фэна, нанесли ущерб усилиям по стабилизации отношений между двумя странами.