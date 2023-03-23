Пентагон счел сигналом поддержки встречу Си Цзиньпина с Путиным в Москве

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: Павел Быркин / Sputnik / Reuters)

Вашингтон считает тревожным сигналом визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его встречу с президентом Владимиром Путиным, заявил в ходе слушаний в Конгрессе глава Пентагона Ллойд Остин. Он также увидел в этом визите сигнал поддержки Москвы со стороны Пекина.

«Его визит к Путину, продолжавшийся несколько дней, я думаю, это тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим, чтобы они предоставляли материальную поддержки России прямо сейчас, но наблюдаем очень-очень внимательно, что происходит», — сказал министр обороны, отвечая на вопрос о визите Си Цзиньпина в Москву.

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