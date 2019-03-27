Что известно о фигурантах дела экс-министра Михаила Абызова

26 марта в Москве был задержан экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Его обвиняют в создании ОПС. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек. Кто они — в обзоре РБК

Галина Фрайденберг

В 2013-2016 гг. занимала должность заместителя директора по экономике и финансам филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС». По данным «Контур.Фокус», в 2012-2013 гг. была председателем ликвидационной комиссии ОАО «Сибэнергострой» — «дочки» ОАО «Новосибирскэнерго». В 2015 году ОАО «Новосибирскэнерго» было ликвидировано. Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), основанное в 2004 году, с 2011-го стало правопреемником «Новосибирскэнерго» после реорганизации последней. «Сибэко» находится под управлением компании Ru-com, которая распоряжается активами Абызова. Галина Фрайденберг (Фото: rushydro.ru)

Александр Пелипасов