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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+10,75%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Что известно о фигурантах дела экс-министра Михаила Абызова
26 марта в Москве был задержан экс-министр «открытого правительства» Михаил Абызов. Его обвиняют в создании ОПС. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек. Кто они — в обзоре РБК

Галина Фрайденберг

  • В 2013-2016 гг. занимала должность заместителя директора по экономике и финансам филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС». По данным «Контур.Фокус», в 2012-2013 гг. была председателем ликвидационной комиссии ОАО «Сибэнергострой» — «дочки» ОАО «Новосибирскэнерго». В 2015 году ОАО «Новосибирскэнерго» было ликвидировано. Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), основанное в 2004 году, с 2011-го стало правопреемником «Новосибирскэнерго» после реорганизации последней. «Сибэко» находится под управлением компании Ru-com, которая распоряжается активами Абызова.

    Галина Фрайденберг (Фото: rushydro.ru)

Александр Пелипасов

  • ​Экс-директор ОАО «Сибэко» с 2008-го по 2015 г. До этого в течение четырех лет занимал пост гендиректора ОАО «Новосибирскэнерго». Сейчас Пелипасов является одним из учредителей ООО «Грин», которое занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью.

    Александр Пелипасов (Фото: ksonline.ru)

Максим Русаков

  •  Был членом совета директоров ОАО «Сибэко».  Топ-менеджер группы Абызова Ru-Com.


Сергей Ильичев

  • Возглавлял АО «РЭС» (оказывает услуги по передаче электрической энергии в Новосибирской области, «дочка» «Сибэко», входит в структуру Ru-com) в 2009-2019 гг. По данным СМИ, увольнение Ильичева могло быть связано с подготовкой АО «РЭС»​ к продаже. По информации СК, сейчас Ильичев находится за границей.

    Сергей Ильичев (Фото: eseti.ru)

Николай Степанов

  • С 2009-го по 2012 г. занимал должность генерального директора ООО «РУ-КОМ». Работал на энергетических предприятиях Восточной Сибири и Дальнего Востока. С 2016-го Степанов — президент Новосибирской региональной федерации самбо. Также он, по данным «Контур. Фокус», является учредителем ООО «Рива-центр», которое возводит жилой комплекс «Эрмитаж» в Заельцовском районе Новосибирска, и ООО «Джет», которое строит комплекс апартаментов на улице Железнодорожной.

    Николай Степанов (Фото: sambonsk.ru)

Автор: Анна Иванова
При участии: Юлия Сапронова
Теги: Михаил Абызов
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