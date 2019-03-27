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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Матвиенко назвала дело против Абызова доказательством борьбы с коррупцией

Задержание бывшего министра по координации деятельности «открытого правительства» Михаила Абызова доказывает, что в России ведется реальная борьба с коррупцией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Абызову предъявлено очень серьезное обвинение, это свидетельствует о том, что в России идет реальная борьба с коррупцией, неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали», — сказала Матвиенко. Также она отметила, что «если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит его ответственность».

Политика
Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

Абызова задержали в Москве 26 марта. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК (создание и участие в преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, и мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, Абызов вместе с пятью сообщниками похитил и вывел за границу около 4 млрд руб., принадлежавших топливным компаниям Новосибирской области.

Теги: Валенитна Матвиенко, Михаил Абызов, уголовное дело
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