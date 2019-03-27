Песков отказался считать задержание Абызова кампанией против либералов

Кремль оставляет за «политологами и зеваками» право выдвигать предположения о кампании против «системных либералов» в органах власти на фоне задержания экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В качестве примера такой кампании журналисты в том числе привели арест занимавшего пост министра экономического развития Алексея Улюкаева. «Это удел политологов, наблюдателей и праздных зевак — высказывать все эти предположения. Тут я ничего не могу сказать», — ответил пресс-секретарь.​

Кроме того, Песков ответил на вопрос журналистов о вмешательстве ФСБ в экономическое уголовное дело Абызова. Они отметили, что ранее снижать степень вовлечения силовиков в такие дела призывал Владимир Путин.

Пресс-секретарь счел, что заявления сделаны «на грани каких-то эмоций и какой-то схоластики». «Разве вы видели материалы этого дела? Не видели. И мы тоже не видели, это видели только правоохранительные органы», — подчеркнул он.