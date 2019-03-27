Экс-министр Михаил Абызов в суде. Фоторепортаж

​Басманный суд примет решение о мере пресечения для экс-министра Михаила Абызова. Бывший чиновник был задержан 26 марта. Его обвиняют в мошенничестве и создании ОПС. Как проходит суд — в фоторепортаже РБК

Михаила Абызова доставили в Басманный суд в среду днем В суд пришла гражданская жена Абызова Валентина Григорьева​ Ночь со вторника на среду он провел в изоляторе временного содержания на Осташковском шоссе. По информации «Московского комсомольца», у него было два сокамерника — вор-рецидивист и обвиняемый в убийстве В зале суда Абызов начал знакомиться с материалами дела. Накануне ему предъявили обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сам Абызов вину не признал По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 4 млрд руб. у двух энергетических компаний Следствие просит арестовать Михаила Абызова. Его интересы в суде представляют четыре адвоката: Александр Аснис, Сергей Дрозда, Руслан Кожура и Алексей Кирсанов Еще одним фигурантом дела стал Николай Степанов, занимавший должность гендиректора ООО «РУ-КОМ» в 2009–2012 годах. Конечный бенефициар этой компании — Михаил Абызов Степанова также обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе На суд пришел бывший глава «Роснано» Леонид Меламед