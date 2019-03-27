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Citigroup $80 (+30,72%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,52%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Экс-министр Михаил Абызов в суде. Фоторепортаж
​Басманный суд примет решение о мере пресечения для экс-министра Михаила Абызова. Бывший чиновник был задержан 26 марта. Его обвиняют в мошенничестве и создании ОПС. Как проходит суд — в фоторепортаже РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Михаила Абызова доставили в Басманный суд в среду днем
Фото: Андрей Любимов / РБК
В суд пришла гражданская жена Абызова Валентина Григорьева​
Фото: Андрей Любимов / РБК
Ночь со вторника на среду он провел в изоляторе временного содержания на Осташковском шоссе. По информации «Московского комсомольца», у него было два сокамерника — вор-рецидивист и обвиняемый в убийстве
Михаил Абызов и один из его адвокатов Алексей Кирсанов (справа)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
В зале суда Абызов начал знакомиться с материалами дела. Накануне ему предъявили обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. Сам Абызов вину не признал
Фото: Андрей Любимов / РБК
По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 4 млрд руб. у двух энергетических компаний
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Следствие просит арестовать Михаила Абызова. Его интересы в суде представляют четыре адвоката: Александр Аснис, Сергей Дрозда, Руслан Кожура и Алексей Кирсанов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Еще одним фигурантом дела стал Николай Степанов, занимавший должность гендиректора ООО «РУ-КОМ» в 2009–2012 годах. Конечный бенефициар этой компании — Михаил Абызов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Степанова также обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе
Фото: Андрей Любимов / РБК
На суд пришел бывший глава «Роснано» Леонид Меламед
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Михаил Абызов
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