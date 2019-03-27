Бизнес-омбудсмен прокомментировал задержание Абызова

Обстоятельства задержания экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова требуют тщательного изучения, сообщил РБК уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Титов подчеркнул, что ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), по которой обвиняют Абызова, по действующим процессуальным нормам исключает возможность применения ст. 108 УПК (заключение под стражу). «Чтобы судить о законности выбора меры пресечения <...>, нужно понимать, проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем или же как чиновником и руководителем госкомпании», — сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена, он пока не получал обращения от бывшего министра.

Абызова, помимо создания преступного сообщества, обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, экс-министр в период с 2011 по 2014 год, действуя с еще пятью фигурантами, похитил у энергетических компаний 4 млрд руб. Деньги были выведены через офшорные структуры за рубеж.