Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей

Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей

По данным СК, экс-глава «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев на момент возбуждения уголовного дела был за пределами России

Сергей Ильичев (Фото: eseti.ru)

Один из обвиняемых по делу о мошенничестве, по которому проходит экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, скрылся за рубежом, сообщил Следственный комитет (СК) России.

Речь идет о Сергее Ильичеве — это бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). На момент возбуждения уголовного дела и задержания других его фигурантов он находился за пределами России, пояснили в СК.

РЭС — одна из двух компаний, фигурирующих в деле Абызова. Вторая — ОАО «Сибирская энергетическая компания». СК считает, что Абызов и его соучастники обманули акционеров этих компаний, похитили денежные средства, принадлежащие им, и вывели за границу. Речь идет о 4 млрд руб.

На допросе Абызов дал показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, но свою вину не признал, как и остальные фигуранты дела.