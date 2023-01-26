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Politico предсказала «логистический кошмар» при поставках Киеву самолетов

Politico предсказала «логистический кошмар» при поставках Киеву западных истребителей
Вопрос о передаче Киеву истребителей стал актуален, после того как Запад решил направить ему танки, от чего ранее отказывался. Однако, как пишет Politico, с поставками самолетов возникнут трудности — например, из-за ВПП на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Paula Bronstein / Getty Images)

Украина и ее союзники столкнутся с логистическими трудностями в случае, если речь пойдет о поставках самолетов Киеву, пишет Politico со ссылкой на экспертов.

Как указывает издание, для американских истребителей F-15 и F-16 требуются длинные взлетно-посадочные полосы, которых на Украине не хватает. Для F-18 или шведских Gripen нужны более короткие полосы, и, как сказал газете научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, эти машины будут для Украины более подходящими. Однако в мире они «в дефиците», отмечает Politico.

Издание связалось с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, он заявил, что Стокгольм не собирается в ближайшее время поставлять Киеву свои самолеты.

В январе западные страны начали поставки танков Украине: Франция направит колесные танки AMX-10 RC (Париж допускал поставки и танков Leclerc), Великобритания — Challenger 2, Польша, Германия — Leopard, США — Abrams. Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Канада допустили поставки танков Украине.

После этого президент страны Владимир Зеленский заявил, что теперь «мечта» Киева — это поставки самолетов. Некоторые страны пока исключили такую возможность. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что «о боевых самолетах [для Украины] речи быть не может». В ноябре схожую позицию занимал и американский президент Джо Байден.

Однако глава голландского МИДа Вопке Хекстра, напротив, говорил, что Нидерланды «открыты» к обсуждению просьб об истребителях от Украины, у страны «нет табу». Речь шла об F-16.

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Politico писала, что на Западе по вопросу поставок Киеву самолетов ведутся дискуссии. Один из североевропейских дипломатов сказал, что отправка истребителей была бы «следующим естественным шагом». Другие дипломаты из Европы заявили, что власти уже не считают этот вопрос бесперспективным, но пока он все еще рассматривается с точки зрения риска эскалации.

Собеседник Politico из США указал, что Украине дали понять: поставки самолетов пока являются «красной линией». Но раньше так было и с танками, добавил источник.

Кремль заявил, что поставки вооружений Западом Украине демонстрируют вовлеченность Европы и США в конфликт, несмотря на их противоположные заявления.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
истребители Украина поставки оружия
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