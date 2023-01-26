Lockheed Martin допустила поставки F-16 на Украину через «третьи страны»

В компании готовы нарастить производство истребителей для третьих стран, которые будут готовы направлять их в зону конфликта на Украине

Истребитель F-16 (Фото: Amir Cohen / Reuters)

После решения Германии и США направить танки на Украину, ряд европейских политиков заговорили о том, что в будущем в зону конфликту могут отправить и истребители. В компании Lockheed Martin, которая производит в том числе самолеты F-16, газете Financial Times сообщили, что напрямую не участвуют в подобных дискуссиях.

Однако главный операционный директор Lockheed Martin подчеркнул, что компания намерена нарастить производство истребителей на заводе в Южной Каролине, чтобы в случае необходимости без проблем поставлять их в страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта».

Официально в Пентагоне заявляют, что им нечего сказать касательно поставок F-16 на Украину. FT указывает, что в Вашингтоне опасаются, что самолеты будут использоваться для ударов по российской территории, а потому не готовы разрешить их реэкспорт Киеву другим странам.

В свою очередь, собеседники издания в ЕС допустили, что некоторые западные страны могут отправить американские истребители в государства Восточной Европы в обмен на поставки Киеву старой советской техники. С подобным предложением еще в прошлом марте обращалась Польша. В Варшаве предлагали передать Киеву МиГ-29 в обмен на F-16. Официально США эту инициативу отвергли, посчитав, что такой шаг будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность отправки военных самолетов на Украину. По его словам, в прошлом году они обсуждали этот вопрос с американским президентом Джо Байденом и пришли к единому мнению.

В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна готова рассмотреть поставки F-16. В общей сложности у них 40 самолетов этой модели, которые рассчитывают заменить более современными F-35.

Помимо Нидерландов F-16 также стоят на вооружении Польши, Норвегии и Румынии.