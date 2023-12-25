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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко заявил о «самом шансе» для урегулирования на Украине

Лукашенко: Зеленский начал понимать необходимость политического урегулирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Единственный путь урегулирования конфликта Москвы и Киева — политический, это понимают украинские военные, которые «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Власти Украины начали понимать необходимость политического пути урегулирования конфликта с Россией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, в 2024 году настанет «самый шанс» для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. «Будем с ними [Украиной] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — сказал Лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, куда он прибыл на саммит ЕАЭС (цитата по БелТА).

Украинские военные «видят, что происходит», и «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло. <...> Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции [президента Украины Владимира] Зеленского заметили, что он начинает понимать».

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Фото:Александр Река / ТАСС

Зеленский на конференции 19 декабря говорил, что сроки окончания конфликта назвать невозможно, развитие событий зависит «от многих решений, направлений и рисков, но по большей части от нас с вами». Тогда же он называл неактуальным вопрос о переговорах с Россией, а единственной работающей площадкой по урегулированию назвал платформу «формулы мира». Эта формула предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и т.д. Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его нереализуемым.

В Кремле согласились, что тема переговоров сейчас неактуальна. По словам президента Владимира Путина, Россия готова к ним, но только на своих условиях. В МИДе говорили, что диалог должен быть «на основе той реальности, которая существует». Российская сторона отвергает мирные инициативы, которые не учитывают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Зеленский подчеркивал при этом, что Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией, его надо завершить. По словам Путина, мир будет достигнут, когда Россия добьется своих целей.

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Александр Лукашенко Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине мирное урегулирование
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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