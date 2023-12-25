Лукашенко заявил о «самом шансе» для урегулирования на Украине

Единственный путь урегулирования конфликта Москвы и Киева — политический, это понимают украинские военные, которые «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Власти Украины начали понимать необходимость политического пути урегулирования конфликта с Россией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, в 2024 году настанет «самый шанс» для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. «Будем с ними [Украиной] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — сказал Лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, куда он прибыл на саммит ЕАЭС (цитата по БелТА).

Украинские военные «видят, что происходит», и «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло. <...> Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции [президента Украины Владимира] Зеленского заметили, что он начинает понимать».

Зеленский на конференции 19 декабря говорил, что сроки окончания конфликта назвать невозможно, развитие событий зависит «от многих решений, направлений и рисков, но по большей части от нас с вами». Тогда же он называл неактуальным вопрос о переговорах с Россией, а единственной работающей площадкой по урегулированию назвал платформу «формулы мира». Эта формула предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности, освобождение всех пленных и т.д. Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его нереализуемым.

В Кремле согласились, что тема переговоров сейчас неактуальна. По словам президента Владимира Путина, Россия готова к ним, но только на своих условиях. В МИДе говорили, что диалог должен быть «на основе той реальности, которая существует». Российская сторона отвергает мирные инициативы, которые не учитывают ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Зеленский подчеркивал при этом, что Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией, его надо завершить. По словам Путина, мир будет достигнут, когда Россия добьется своих целей.