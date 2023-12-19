Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией

Украинский президент отметил, что Украина продолжит работу над поиском поддержки своей «формулы мира» другими странами, чтобы затем передать соответствующий документ России. Москва исключала диалог на условиях Киева

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«У нас есть «формула мира». <...> Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», — сказал он (цитата по «Укринформ»).

По словам Зеленского, сейчас он не видит «запроса» от России на переговоры.

Глава государства высказался и по поводу контрнаступления, которое Украина начала в первые дни июня. По его словам, тактика ведения боевых действий по его итогам может быть скорректирована с учетом нынешних результатов на юге страны. Там «были сложности», поскольку цели Украины были известны, признал он. Поэтому Зеленский отказался говорить о целях ВСУ на будущий год. Однако он отметил, что стратегия Киева останется прежней.

Президент Украины также отметил, что сейчас затруднился процесс обмена пленными. По его словам, работа по возвращению пленных велась при участии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, но добиться результата не удалось.

Россия не раз заявляла о готовности к обсуждению мирного процесса с Украиной. Владимир Путин отмечал, что именно Киев вышел из диалога, говоря об указе Зеленского, «запрещающем вести с Россией такие переговоры». В документе, принятом в октябре 2022 года, говорилось об отказе от диалога с Россией, пока страну возглавляет Путин.

Глава государства подчеркивал, что Россия будет вести переговоры, исходя из собственных интересов. МИД страны в числе условий для начала переговоров называл прекращение Киевом боевых действий, остановку поставок вооружений от Запада, нейтральный статус Украины, признание «новых территориальных реалий», демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Украинское наступление Путин не раз называл провальным. По данным министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла 159 тыс. человек. Всего с начала специальной военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными, заявил глава Минобороны 19 декабря.