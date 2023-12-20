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Военная операция на Украине ,  
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Кремль согласился с Зеленским о неактуальности переговоров

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной неактуальна. Ранее об этом же заявил президент
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с высказыванием президента Украины Владимиром Зеленским о неактуальности переговоров Москвы и Киева. Ранее украинский президент выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции.

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Дмитрий Песков

«Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — заявил Песков. По его словам, отсутствие предпосылок для этого наблюдается с марта 2022 года, когда «по настоянию Великобритании, как об этом сообщил господин Арахамия, Украина покинула стол переговоров». Ситуация усугубилась и после соответствующего законодательного запрета со стороны Киева каких-либо переговоров с российской стороной, добавил представитель Кремля.

«Вот эта вот «формула мира» — здесь нужно сначала просто раскрыть глаза и посмотреть на факты. «Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере это абсурдный процесс, а если серьезно — это процесс, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — заключил Песков.

Зеленский ранее отметил, что Киев передаст соответствующий документ, основанный на «формуле мира», Москве, когда он будет готов, и «все государства объединятся вокруг него». По словам президента Украины, о готовности России к переговорам будет сигнализировать ее восприятие этого соглашения.

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Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Украиной. Глава государства Владимир Путин также отмечал, что именно Киев вышел из диалога по этому вопросу, имея ввиду соответствующий закон о запрете на переговоры с представителями Москвы. В документе, принятом Верховной радой в октябре 2022 года, подразумевался отказ от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Теги
Юлия Овчинникова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Россия Украина Владимир Зеленский Дмитрий Песков
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