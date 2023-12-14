Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине

Мир станет возможным, когда Россия достигнет целей военной операции, заявил Путин. Он назвал актуальным вопрос денацификации Украины. Говоря о демилитаризации, президент отметил, что Киев почти все получает из-за рубежа

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Мир станет возможным тогда, когда Россия достигнет всех целей специальной военной операции, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

Цели спецоперации не меняются, подчеркнул Путин, и отметил, что вопрос денацификации Украины остается актуальным.

«На Украине национальный герой — нацист Бандера, а они не соглашались с тем, что у них происходит фашизация», — подчеркнул он.

Президент коснулся и темы демилитаризации Украины, которая также была заявлена в числе целей спецоперации. По его словам, сама Украина уже «почти ничего» не производит, а получает вооружения от иностранных государств «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться», — добавил Путин.

Он добавил, что с начала «так называемого контрнаступления» (начало июня) российские силы уничтожили 747 танков и порядка 2 тыс. бронированных машин. «Вот это и есть демилитаризация», — сказал президент.

Он рассказал, что в ходе переговоров с украинской стороной весной прошлого года параметры демилитаризации были зафиксированы в договоренностях, однако эти соглашения затем «выбросили в печку». «Есть и другие возможности: или договориться, или решить силовым путем. Мы к этому будем стремиться», — подчеркнул Путин.

Также среди целей военной операции президент отметил нейтральный статут Украины. Москва выступает против вступления Киева в НАТО (курс на это закреплен в украинской Конституции).

Объявляя о начале военной операции на Украине в феврале прошлого года, Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что предпосылки к мирному урегулированию конфликта появятся тем скорее, чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя.