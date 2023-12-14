 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямая линия Путина ,  
0 

Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине

Путин: мир будет возможен, когда Россия достигнет целей военной операции
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Мир станет возможным, когда Россия достигнет целей военной операции, заявил Путин. Он назвал актуальным вопрос денацификации Украины. Говоря о демилитаризации, президент отметил, что Киев почти все получает из-за рубежа

Путин ответил на вопрос, когда будет мир на Украине
Video

Мир станет возможным тогда, когда Россия достигнет всех целей специальной военной операции, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

Цели спецоперации не меняются, подчеркнул Путин, и отметил, что вопрос денацификации Украины остается актуальным.

«На Украине национальный герой — нацист Бандера, а они не соглашались с тем, что у них происходит фашизация», — подчеркнул он.

Президент коснулся и темы демилитаризации Украины, которая также была заявлена в числе целей спецоперации. По его словам, сама Украина уже «почти ничего» не производит, а получает вооружения от иностранных государств «на халяву». «Но эта халява когда-то может и закончиться», — добавил Путин.

Он добавил, что с начала «так называемого контрнаступления» (начало июня) российские силы уничтожили 747 танков и порядка 2 тыс. бронированных машин. «Вот это и есть демилитаризация», — сказал президент.

Прямая линия Путина. Трансляция
Политика

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Он рассказал, что в ходе переговоров с украинской стороной весной прошлого года параметры демилитаризации были зафиксированы в договоренностях, однако эти соглашения затем «выбросили в печку». «Есть и другие возможности: или договориться, или решить силовым путем. Мы к этому будем стремиться», — подчеркнул Путин.

Также среди целей военной операции президент отметил нейтральный статут Украины. Москва выступает против вступления Киева в НАТО (курс на это закреплен в украинской Конституции).

Объявляя о начале военной операции на Украине в феврале прошлого года, Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что предпосылки к мирному урегулированию конфликта появятся тем скорее, чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя.

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Итоги года демилитаризация мирное урегулирование
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Госдепе усомнились в мирном договоре России и Украины до выборов в США
Политика
Буданов допустил «японский сценарий» для мирного договора Москвы и Киева
Политика
Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 13 дек, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 13 дек, 16:44
Снег на крыше: почистить или пусть лежит Недвижимость, 13:49
Путин увидел в решении «экономиста с бензопилой» утрату суверенитета Экономика, 13:48
Прямая линия и пресс-конференция Путина. Главное Политика, 13:47
В Bitwise спрогнозировали биткоин по $80 тыс. в 2024 году Крипто, 13:47
В Финляндии пройдет забастовка профсоюзов против действий правительства Политика, 13:46
СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства семерых осужденных Общество, 13:46
Выплавка софта: как металлурги занялись IT-разработкой Дискуссионный клуб, 13:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ Политика, 13:35
Путин раскрыл численность российских войск в зоне военных действий Политика, 13:33
НКР повысило кредитный рейтинг ТКБ Банка с BBB-.ru до BBB.ru Кредитные рейтинги, 13:22
ESPN узнал дату боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера Спорт, 13:20
Путин рассказал об идее открыть российский госпиталь в секторе Газа Политика, 13:20
Нейро-эйчар: как роботы уже отбирают, обучают и контролируют персонал Pro, 13:18
Путин ответил на вопрос, стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду Спорт, 13:18