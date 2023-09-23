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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «просто нереализуемой»

Глава МИД России Лавров: «формула мира» Зеленского абсолютно не реализуема
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия готова к переговорам с Украиной, но не пойдет на прекращение огня, поскольку один раз уже столкнулась с обманом, заявил министр
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Украина и западные страны продвигают предложенную Киевом «формулу мира», но она нереализуема, заявил в ходе пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция велась на странице МИД во «ВКонтакте».

Министр отметил, что Киев, Вашингтон, Лондон и Брюссель называют «Формулу мира» единственной основой для переговоров. «А Формула Зеленского — это, по разному можно ее описывать, но она абсолютно не реализуема. Просто не реализуема», — сказал он.

В то же время Москва слышит заявления о необходимости победить Россию на поле боя, сказал Лавров. Из этого российская сторона делает вывод, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. «И в этих условия, раз на поле боя — так на поле боя, давайте», — сказал министр.

Россия готова к переговорам с Украиной, сказал он. «Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил свой план урегулирования конфликта на Украине в ноябре 2022 года. Предложенная Киевом «Формула мира» предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск. Лавров исключал переговоры на основе украинского плана. В Кремле заявляли, что о выводе войск не может быть и речи.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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