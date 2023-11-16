Зеленский выступил против заморозки конфликта Украины с Россией

Зеленский признал, что окончание конфликта возможно разное и оно может кому-то не понравиться. Он напомнил о своей «формуле мира». Москва исключала переговоры на основе этого украинского плана

Владимир Зеленский (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Украина не может позволить себе заморозку конфликта с Россией, его надо завершить. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ. Запись встречи опубликована на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению Зеленского, замороженный конфликт — это патовая ситуация, «та же война, но без возможности ответить врагу», «без надежды на будущее, без надежды на инвестиции». Он отметил, что Украина уже жила в таких условиях — с 2014 года.

«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский в очередной раз заявил, что на Украине хотят мира. Он признал, что окончание конфликта возможно разное и может кому-то не понравиться, но оно необходимо. По мнению украинского президента, конфликт может завершиться, если Россия выполнит условие представленной им «формулы мира» — об «уважении к территориальной целостности и уставу ООН» и выведении войск. Эту «формулу мира» из 10 пунктов Зеленский представил в ноябре 2022 года.

Россия исключала переговоры на основе украинского плана и называла его неприемлемым. В Москве среди условий для мирного урегулирования конфликта называли признание Украиной «новых территориальных реалий» — ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области в составе России. В Кремле заявляли, что о выводе войск с этих территорий «не может быть и речи».

Президент Владимир Путин в то же время говорил, что Москва не отказывается от диалога, в отличие от Украины. Он обращал внимание, что для диалога украинским властям нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал Зеленский.