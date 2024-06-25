В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем
В Кремле не слышали об инциденте с американским дроном, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — сказал он на вопрос, известна ли властям появившаяся в СМИ информация о том, что ночью над Черным морем сбили дрон.
Информация о происшествии с американским беспилотником появилась накануне в российских телеграм-каналах, в том числе канале Fighterbomber. По его данным, речь шла о дроне Global Hawk. Fighterbomber утверждал, что «высотность Global Hawk не защитила».
Власти США и России не сообщали о каких-либо происшествиях с участием американских БПЛА над Черным морем в последние дни.
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