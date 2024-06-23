 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США

Минобороны назвало ответственными за атаку на Севастополь США и пообещало ответ
Сюжет
Военная операция на Украине
Американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS, поэтому за атаку на Севастополь несут ответственность США, которые поставили такие ракеты Киеву, сообщили в Минобороны. В ведомстве пообещали дать Вашингтону ответ
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ответственность за удар по Севастополю несут прежде всего США, чьи специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS, заявили в Минобороны России.

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — отметили в ведомстве, добавив, что ракеты были оснащены кассетными боевыми частями.

Все полетные задания ATACMS вводят американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США, в связи с чем ответственность за эту атаку несет Вашингтон, который поставил такие ракеты Киеву, заявили в Минобороны. Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа, подчеркнули в ведомстве.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

Осколки ATACMS упали в прибрежной зоне, загорелись жилой дом и лес рядом с пансионатом «Лазурь». Развозжаев сообщал об отправке всех бригад скорой помощи в селение Учкуевка в Нахимовском районе, где расположен один из крупнейших пляжей Севастополя.

Минобороны сообщило о взрыве ракеты ATACMS над Севастополем
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press
Как сообщали в Минздраве, в результате атаки пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о гибели трех человек.

Возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК). В российском МИДе намерены добиться международной реакции на удар по Севастополю. Как считает официальный представитель ведомства Мария Захарова, Украина «специально выбирает для ударов места массового скопления людей», что является преступлением.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Минобороны ATACMS

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минобороны сообщило о взрыве ракеты ATACMS над Севастополем
Политика
В Севастополе при отражении ракетной атаки пострадали 14 человек
Политика
В Севастополе сработала ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Ферстаппен выиграл седьмую гонку в сезоне, победив на Гран-при Испании Спорт, 17:44
В Севастополь вылетел спецборт из Москвы для вывоза пострадавших детей Политика, 17:40
В Крыму после атаки на Севастополь объявили 24 июня днем траура Политика, 17:33
Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS Политика, 17:26
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 17:22
УЕФА отстранил игрока «Рубина» за ругательства в адрес сербов на Евро Спорт, 17:12
Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю Политика, 17:10
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Минздраве сообщили о 27 детях, пострадавших при атаке на Севастополь Политика, 17:08
Путин выразил соболезнования жертвам атаки на Севастополь Политика, 17:01
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 16:51
В Севастополе объявят день траура после удара ракет ATACMS Политика, 16:46
Бывшая первая ракетка мира снялся с Уимблдона Спорт, 16:43
При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана Политика, 16:33
Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США Политика, 16:28