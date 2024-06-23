Минобороны назвало ответственными за атаку на Севастополь США и пообещало ответ

Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США

Американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS, поэтому за атаку на Севастополь несут ответственность США, которые поставили такие ракеты Киеву, сообщили в Минобороны. В ведомстве пообещали дать Вашингтону ответ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ответственность за удар по Севастополю несут прежде всего США, чьи специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS, заявили в Минобороны России.

«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — отметили в ведомстве, добавив, что ракеты были оснащены кассетными боевыми частями.

Все полетные задания ATACMS вводят американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США, в связи с чем ответственность за эту атаку несет Вашингтон, который поставил такие ракеты Киеву, заявили в Минобороны. Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа, подчеркнули в ведомстве.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

Осколки ATACMS упали в прибрежной зоне, загорелись жилой дом и лес рядом с пансионатом «Лазурь». Развозжаев сообщал об отправке всех бригад скорой помощи в селение Учкуевка в Нахимовском районе, где расположен один из крупнейших пляжей Севастополя.

Как сообщали в Минздраве, в результате атаки пострадали 124 человека, в том числе 27 детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о гибели трех человек.

Возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК). В российском МИДе намерены добиться международной реакции на удар по Севастополю. Как считает официальный представитель ведомства Мария Захарова, Украина «специально выбирает для ударов места массового скопления людей», что является преступлением.