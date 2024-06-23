Минобороны возложило ответственность за атаку на Севастополь на США
Ответственность за удар по Севастополю несут прежде всего США, чьи специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS, заявили в Минобороны России.
«В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя», — отметили в ведомстве, добавив, что ракеты были оснащены кассетными боевыми частями.
Все полетные задания ATACMS вводят американские специалисты на основе данных спутниковой разведки США, в связи с чем ответственность за эту атаку несет Вашингтон, который поставил такие ракеты Киеву, заявили в Минобороны. Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа, подчеркнули в ведомстве.
ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.
Осколки ATACMS упали в прибрежной зоне, загорелись жилой дом и лес рядом с пансионатом «Лазурь». Развозжаев сообщал об отправке всех бригад скорой помощи в селение Учкуевка в Нахимовском районе, где расположен один из крупнейших пляжей Севастополя.
Возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК). В российском МИДе намерены добиться международной реакции на удар по Севастополю. Как считает официальный представитель ведомства Мария Захарова, Украина «специально выбирает для ударов места массового скопления людей», что является преступлением.
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