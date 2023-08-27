Су-30 подняли на перехват американского дрона над Черным морем

Беспилотник MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Истребитель Су-30 подняли в воздух после того, как над акваторией Черного моря обнаружили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который двигался в сторону российской границы, сообщили в Минобороны.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации.», — отметили в министерстве.

Нарушения границы допущено не было, а истребитель позднее вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Материал дополняется