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ВКС подняли истребители из-за дронов США над Черным морем
MQ-9 Reaper
28 августа над Черным морем военные зафиксировали полет двух дронов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, сообщает Минобороны. Для их перехвата в воздух поднялись два истребителя сил ПВО.
По версии Минобороны, дроны вели воздушную разведку в районе Крыма.
«В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», — сообщили в Минобороны.
Аналогичный случай произошел над Черным морем накануне. Тогда в направлении российской границы летел одиночный дрон MQ-9 Reaper. После того, как ВКС подняли в воздух истребитель Су-30, дрон сменил маршрут.
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