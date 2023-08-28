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ВКС подняли истребители из-за дронов США над Черным морем

MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

28 августа над Черным морем военные зафиксировали полет двух дронов ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk, сообщает Минобороны. Для их перехвата в воздух поднялись два истребителя сил ПВО.

По версии Минобороны, дроны вели воздушную разведку в районе Крыма.

«В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки», — сообщили в Минобороны.

Аналогичный случай произошел над Черным морем накануне. Тогда в направлении российской границы летел одиночный дрон MQ-9 Reaper. После того, как ВКС подняли в воздух истребитель Су-30, дрон сменил маршрут.

Материал дополняется.

Теги
MQ-9 Reaper Черное море