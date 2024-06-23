Минобороны сообщило о взрыве ракеты ATACMS над Севастополем

При атаке на Севастополь около 12:15 были сбиты четыре американские дальнобойные ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, сообщило Минобороны.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — добавили в ведомстве.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что при атаке погибли три человека — взрослый и двое детей. Число раненых достигло почти 100.

Осколки ракет упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части Севастополя, где расположен один из крупнейших пляжей. Несколько человек пострадали в районе поселка Любимовка к северу от города.

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