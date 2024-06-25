В Минобороны США заявили, что не хотят жертв среди мирных граждан

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти США не хотят гибели гражданского населения и будут обсуждать этот вопрос с Украиной, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Так он прокомментировал обстрел Севастополя со стороны Украины 23 июня, в результате которого четыре человека погибли и 153 пострадали.

По словам пресс-секретаря, у Вашингтона нет информации о том, были ли убиты мирные жители во время атаки. «Конечно, мы с Украиной будем говорить об этом. Мы очень четко дали понять, что не хотим жертв среди гражданского населения», — добавил Райдер.

На вопрос о том, предоставляли ли США разведданные Киеву для выбора целей перед этой атакой, Райдер ответил: «Я переадресую вас к ним [украинцам], чтобы они говорили о своих операциях».

Днем 23 июня Севастополь атаковали пять ракет ATACMS: четыре из них сбили, одна взорвалась в воздухе. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

Минобороны России возложило вину на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне ответили, что Украина сама выбирает военные цели.