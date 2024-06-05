Американский разведывательный беспилотник заметили над Черным морем

Американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет над международными водами в Черном море, следует из данных Flightradar24.

Согласно данным сервиса, беспилотник вылетел с южной части итальянского острова Сицилия, пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, а затем оказался над Черным морем, где его маршрут лежал вдоль южной оконечности Крыма.

По состоянию на 7:30 мск Forte12 продолжает полет над морем, к югу от Новороссийска.

В августе 2023 года российские военные подняли в воздух истребитель Су-30 после того, как над акваторией Черного моря был обнаружен американский беспилотник MQ-9 Reaper, который двигался в сторону российской границы. Нарушения границы допущено не было, а истребитель позднее вернулся на аэродром базирования, сообщили в Минобороны. В марте того же года беспилотник MQ-9A Reaper потерпел крушение после сближения с российскими истребителями Су-27. Минобороны заявляло, что дрон летел «с выключенными транспондерами и нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства».