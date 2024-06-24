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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон после атаки на Севастополь заявил, что Киев сам выбирает цели

Пентагон на фоне атаки ВСУ на Севастополь: Украина сама выбирает военные цели
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Военная операция на Украине

Украина сама выбирает военные цели и сама проводит все операции, заявил представитель Минобороны США майор Чарли Дитц, комментируя обвинения Кремля в причастности Вашингтона к атаке на Севастополь.

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит свои собственные военные операции», — сказал Дитц (цитата по Reuters).

Ранее исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, говоря об атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь, сказал, что США всегда сожалеют о гибели мирных жителей в ходе конфликтов. Он также отметил, что Украина использует западное оружие дисциплинированно.

«Мы предоставляем американское оружие Украине, чтобы Украина могла защитить свои суверенные территории от вооруженной агрессии. Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — заявили РБК в американском посольстве.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Атака на Севастополь произошла днем 23 июня. По данным Минобороны России, украинские военные нанесли удар по городу пятью ракетами ATACMS производства США, оснащенные кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО, пятая взорвалась в воздухе.

Обломки ракет упали в том числе на городские пляжи Любимовка и Учкуевка. В результате атаки погибли четыре человека, а 153 — пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за удар по Севастополю на США, чьи специалисты, по данным ведомства, вводят полетные задания в ракеты ATACMS. В Кремле тоже заявили о причастности США. «Разумеется, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, — это не может не иметь последствий», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия пообещала ответ на атаку.

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Теги
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