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Военная операция на Украине ,  
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Британия предложила Германии решение по поставкам ракет Taurus Украине

Лондон решил получить ракеты Taurus у Берлина и поставить Украине Storm Shadow
Сюжет
Военная операция на Украине
Идея Лондона состоит в том, что Берлин передаст ему свои Taurus в Британию, а Британия Украине — дополнительные Storm Shadow. Путин обещал, что российские войска будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны
Фото: mbda-systems.com
Фото: mbda-systems.com

Великобритания предложила Германии выход из «тупиковой дискуссии» о поставках Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Handelsblatt со ссылкой на дипломатов и представителей правительства. 18 января бундестаг проголосовал против их передачи Киеву.

Как пишет Handelsblatt, план заключается в том, что Германия передает свои Taurus в Британию, а Лондон взамен поставит Киеву дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Британские власти озвучили свое предложение несколько недель назад, Германия пока не ответила. В канцелярии канцлера Олаф Шольца не стали комментировать информацию, но, по данным издания, они рассматривают такую возможность.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

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Ракета Taurus


Storm Shadow разработаны совместно Британией и Францией. Это ракеты воздушного базирования. Дальность стрельбы составляет 250–500 км. Первые ракеты поступили на Украину в мае 2023 года. Российская сторона заявляла, что ВСУ применяли их при ударах по ЛНР и попытках атаковать Крым. Минобороны России сообщало о перехвате ракет и ударах по аэродромам, на которых базировались самолеты-носители Storm Shadow.

Вопрос передачи Киеву Taurus обсуждается с лета 2023 года. Шольц, объясняя нежелание Германии поставлять их, выразил опасение, что Украина может использовать Taurus для ударов по России. Однако позднее он заявил, что не исключает возможность их поставки. В прошлом сентябре Bild писал, что Шольц сначала хочет дождаться решения США о поставках Киеву ракет ATACMS. Месяц спустя в Белом доме сообщили, что Вашингтон передал украинской стороне небольшое количество ATACMS дальностью 165 км.

В начале января представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) призвали Шольца принять решение по поставкам.

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Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. При передаче Киеву западных дальнобойных систем вооружений российские войска будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны, говорил президент России Владимир Путин.

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