Британия предложила Германии решение по поставкам ракет Taurus Украине

Идея Лондона состоит в том, что Берлин передаст ему свои Taurus в Британию, а Британия Украине — дополнительные Storm Shadow. Путин обещал, что российские войска будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны

Фото: mbda-systems.com

Великобритания предложила Германии выход из «тупиковой дискуссии» о поставках Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Handelsblatt со ссылкой на дипломатов и представителей правительства. 18 января бундестаг проголосовал против их передачи Киеву.

Как пишет Handelsblatt, план заключается в том, что Германия передает свои Taurus в Британию, а Лондон взамен поставит Киеву дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Британские власти озвучили свое предложение несколько недель назад, Германия пока не ответила. В канцелярии канцлера Олаф Шольца не стали комментировать информацию, но, по данным издания, они рассматривают такую возможность.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Storm Shadow разработаны совместно Британией и Францией. Это ракеты воздушного базирования. Дальность стрельбы составляет 250–500 км. Первые ракеты поступили на Украину в мае 2023 года. Российская сторона заявляла, что ВСУ применяли их при ударах по ЛНР и попытках атаковать Крым . Минобороны России сообщало о перехвате ракет и ударах по аэродромам, на которых базировались самолеты-носители Storm Shadow.

Вопрос передачи Киеву Taurus обсуждается с лета 2023 года. Шольц, объясняя нежелание Германии поставлять их, выразил опасение, что Украина может использовать Taurus для ударов по России. Однако позднее он заявил, что не исключает возможность их поставки. В прошлом сентябре Bild писал, что Шольц сначала хочет дождаться решения США о поставках Киеву ракет ATACMS. Месяц спустя в Белом доме сообщили, что Вашингтон передал украинской стороне небольшое количество ATACMS дальностью 165 км.

В начале января представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) призвали Шольца принять решение по поставкам.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. При передаче Киеву западных дальнобойных систем вооружений российские войска будут отодвигать «зону безопасности» дальше от границ страны, говорил президент России Владимир Путин.