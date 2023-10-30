Минобороны сообщило об отражении атаки ракетами Storm Shadow на Крым

Украинские военные пытались атаковать полуостров восемью ракетами Storm Shadow, сообщило Минобороны. Все они были сбиты. Ранее об уничтожении двух воздушных целей заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Вид на здание Минобороны России (Фото: Владимир Баранов / Global Look Press)

Украинские военные пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow, атака была отбита, сообщило Минобороны.

«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», — говорится в сообщении.

Ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow/SCALP — совместная разработка Великобритании и Франции. Украинская армия использует их с мая. Дальность полета ракет составляет порядка 250 км.

Днем 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, над городом были уничтожены две воздушные цели. Обломки упали в нескольких местах, в том числе на территории школы № 27 на Северной стороне.

Позднее он уточнил, что сейчас из-за каникул уроков в школе нет, однако там были дети на дополнительных занятиях, они спустились в убежище сразу после сигнала воздушной тревоги. По его словам, никто не пострадал.

В результате падения обломков в частном секторе рядом с железной дорогой близ Мекензиевых гор получил ранение 57-летний мужчина. «У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал губернатор в телеграм-канале.

Близ Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе дома также обнаружены осколки. На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом. По предварительным данным, осколки были найдены также рядом с пляжами Учкуевка и Мокроусова.

«Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности», — подчеркнул Развожаев.