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Политика ,  
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Парламент Германии проголосовал против поставок Украине ракет Taurus

Бундестаг проголосовал против поставок Украине крылатых ракет Taurus

Бундестаг (парламент Германии) проголосовал против проекта резолюции, требовавшей от германских властей передать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

Представление правительству вынесла на обсуждение депутатов оппозиционная фракция ХДС/ХСС. За поставку Taurus также выступали представители партий «светофорной» коалиции (СДПГ, «Зеленые», Свободная демократическая партия).

Против проекта резолюции проголосовали 485 депутатов, «за» — 178 человек. Трое воздержались.

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Taurus — одни из самых современных видов ракет. Они способны развивать скорость до 900 км/ч, имеют дальность стрельбы до 500 км и могут нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Украина попросила у Германии крылатые ракеты Taurus в мае 2023 года, канцлер Олаф Шольц отказал. Он объяснил это опасениями, что ВСУ используют полученное оружие для ударов по территории России.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.

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