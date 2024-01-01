Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow

Минобороны России заявило, что войска 31 декабря нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.

Также целями ударов стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районах Одессы, Днепропетровска (Украина переименовала город в Днепр) и Константиновка (последний - в Николаевской области).

Силы ПВО сбили в Днепропетровской области украинский Су-27.

Материал дополняется.