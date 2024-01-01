 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны России заявило, что войска 31 декабря нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.

Также целями ударов стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районах Одессы, Днепропетровска (Украина переименовала город в Днепр) и Константиновка (последний - в Николаевской области).

Силы ПВО сбили в Днепропетровской области украинский Су-27.

Материал дополняется.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам с носителями Storm Shadow Политика, 14:32
Путин заявил о намерении 30 стран подключиться к БРИКС Политика, 13:59
Как встречали Новый год во всем мире. Фоторепортаж Общество, 13:57 
Байден заявил о лучшем положении американцев в мире Политика, 13:41
Клуб Кучерова пропустил самую курьезную шайбу в сезоне НХЛ Спорт, 13:31
Средства РЭБ подавили беспилотник над Брянским районом Политика, 13:27
Десятки тысяч человек вышли в Стамбуле на марш в поддержку Палестины Политика, 13:15
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Волна цунами в Находке прошла «практически незаметно» Общество, 13:06
Как изменилось творчество нейросетей с первых версий к концу 2023 года Индустрия 4.0, 13:00
Инвесткомпания отметила падение стоимости Х на 70% после покупки Маском Технологии и медиа, 12:40
В белгородском поселке Красное снаряд попал на территорию школы Политика, 12:03
Как вырастет экономика России по разным прогнозам. Инфографика Экономика, 12:01
«Химера» вышла в прокат: обзор драмы со звездой сериала «Корона» Life, 12:00
Во Львове уничтожили музей Шухевича Политика, 11:46