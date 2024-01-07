Партии из правящей коалиции призвали Шольца поставить Taurus Киеву

Представители трех немецких партий выступили за поставку на Украину дальнобойных ракет Taurus, пишет Rheinische Post.

Издание отмечает, что на канцлера Германии Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии; СДПГ) растет давление из-за поставок ракет — даже внутри правящей в стране «светофорной» коалиции. Она получила такое название из-за цветов входящих в нее партий: красный — СДПГ, зеленый — «Зеленые», желтый — Свободная демократическая партия (СвДП).

Так, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) заявила, что Украине требуется больше боеприпасов и больше запчастей для танков Leopard 2, но прежде всего Киев нуждается в ракетах Taurus.

«Германия должна, наконец, поставить их, чтобы пресечь российские линии снабжения», — сказала Штрак-Циммерман.

С необходимостью отправки на Украину ракет согласна и член комитета бундестага по обороне из партии «Союз-90»/«Зеленые» Сара Нанни. «Поставка ракет Taurus на Украину давно назрела», — считает она. Аналогичного мнения придерживается и депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

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Германия пока отказывается от поставок на Украину Taurus. Газета Bild в октябре прошлого года писала, что Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас передача Киеву этих ракет маловероятна. Киев еще не получил официального отказа от Берлина, но немецкая сторона дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут, указывало издание. Канцлер опасается, что Украина может использовать Taurus для ударов по России.

В 2023 году дальнобойные ракеты Украине предоставили США, Великобритания и Франция.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.