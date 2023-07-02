Шольц объяснил нежелание Германии поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

Берлин не хочет, чтобы Киев использовал полученное оружие для ударов по территории России, сказал канцлер, объясняя, почему Германия не отправит на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Олаф Шольц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя, почему его страна не отправит на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил, что Берлин не хочет, чтобы Киев использовал полученное оружие для ударов по территории России. Об этом он сказал в интервью ARD.

«Мы придерживаемся принципа, который разделяет и американский президент [Джо Байден], о чем он часто говорит: мы не хотим, чтобы оружие, которые мы поставляем, использовали для того, чтобы достичь российской территории, но использовали его для обороны Украины и отвоевывания ее территорий», — пояснил Шольц.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По данным Bild, ракета способна пробить железобетонную стену толщиной в метр.

В мае издание Spiegel писало, что Украина попросила у Германии крылатые ракеты Taurus. Соответствующий запрос от Киева подтвердили в Минобороны. Украинский президент Владимир Зеленский говорил об этом канцлеру во время своего визита в Берлин в начале месяца, писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украина с мая использует крылатые ракеты Storm Shadow дальностью полета более 250 км, переданные Великобританией.

Президент России Владимир Путин в ответ на поставки заявлял: «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».