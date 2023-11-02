Минобороны сообщило о перехвате ракет Storm Shadow и «Нептун»

Ракетный комплекс «Нептун» (Фото: president.gov.ua)

Российские средства ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и восемь снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS за прошедшие сутки, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Также военные сбили 31 беспилотник в Луганской и Донецкой народных республиках и на территории Запорожской области, добавили в ведомстве.

Ракеты класса «воздух — земля» Storm Shadow / SCALP — совместная разработка Великобритании и Франции. Украинская армия использует их с мая 2023 года. Дальность полета ракет составляет около 250 км. Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Их разработку на Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. Впервые о перехвате такой ракеты российское оборонное ведомство отчиталось в конце августа. РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах и производится с 2003 года. Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км, в зависимости от типа используемых ракет. США начали поставлять HIMARS на Украину в июне 2022 года. 24 февраля, в годовщину начала военной операции, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за последний год Вашингтон передал Киеву 38 таких установок.

Российские власти критикуют поставки оружия Украине. В Кремле неоднократно подчеркивали, что они не помешают достичь целей спецоперации и лишь затянут конфликт.