В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

По данным Bild, Шольц сначала хочет дождаться прибытия на Украину истребителей F-16 и решения США о поставках Киеву ракет ATACMS. В Кремле заявляли, что передача дальнобойных ракет «чревата последствиями для украинской стороны»

Крылатая ракета Taurus (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц — единственный человек в правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зеленые), который блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus, написала в соцсети X (бывшая Twitter) председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», — написала она.

Так Штрак-Циммерман прокомментировала статью Bild, где говорилось, что глава МИД Германии Анналена Бербок («зеленые») и министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) высказались в пользу передачи ракет Киеву, а Шольц в настоящий момент не поддерживает инициативу. По данным издания, в аппарате канцлера хотят дождаться решения президента США Джо Байдена относительно поставок украинской стороне ракет ATACMS (в Белом доме в середине августа говорили, что пока такое решение не принято). Также там считают, что передача Taurus будет иметь смысл только после того, как на Украину поступят американские истребители F-16. При этом украинская сторона уверена, что ракеты можно использовать на уже имеющихся у ВСУ истребителях после соответствующей модификации, пишет издание.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Шольц в начале июня выразил опасение, что Украина может использовать Taurus для ударов по России. Однако позднее он заявил, что не исключает возможность их поставки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Bild, что «нет ни одной объективной причины» задерживаться с поставками Taurus. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк подчеркнул, что ракеты нужны Украине не для атаки российской территории, а для уничтожения ресурсов российских военных на территории Украины.

Российские власти осуждают страны Запада за передачу Украине вооружений, заявляя, что это затягивает конфликт. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент Владимир Путин. Кремль заявлял, что решение передать Киеву подобные вооружения «чревато последствиями для украинской стороны», так как Россия будет принимать в ответ «контрмеры».