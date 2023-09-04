branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (0) Инвестиции, 15:20 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 96,34 (0) Инвестиции, 15:20
Резников назвал цену одного дня боевых действий для Украины Политика, 15:29
В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине Политика, 15:26
В Сочи закончились переговоры Путина и Эрдогана в составе делегаций Политика, 15:25
В Объединенных Арабских Эмиратах создали регулятора лотерей и игровых зон Политика, 15:22
Технологические решения для бизнеса: где и как их находить — четыре пути Pro, 15:21
Le Parisien узнала об ограблении квартиры звезды UFC во время его боя Спорт, 15:19
Мэр Донецка сообщил об обстреле двух районов города Политика, 15:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили Мосбиржу и «Группу Позитив» в топ-10 акций Инвестиции, 15:09
Аналитики зафиксировали рекордный рост доли деревянных домов в России Недвижимость, 15:04
Часть истребителя F-4 отвалилась и упала на автостоянку в Анкаре Политика, 15:03
LSE запустит блокчейн-платформу для торговли традиционными активами Крипто, 15:02
В «Аяксе» объяснили отказ от трансфера Сперцяна отношением к России Спорт, 14:56
Ракова рассказала о популярности открытых экскурсий по ГКБ имени Филатова Город, 14:55
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 14:55
Военная операция на Украине ,  
0 

В Бундестаге обвинили Шольца в блокировании поставок ракет Taurus Украине

В Бундестаге заявили, что канцлер Олаф Шольц блокирует поставки Киеву ракет Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным Bild, Шольц сначала хочет дождаться прибытия на Украину истребителей F-16 и решения США о поставках Киеву ракет ATACMS. В Кремле заявляли, что передача дальнобойных ракет «чревата последствиями для украинской стороны»
Крылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus (Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц — единственный человек в правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и «зеленые), который блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus, написала в соцсети X (бывшая Twitter) председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», — написала она.

Так Штрак-Циммерман прокомментировала статью Bild, где говорилось, что глава МИД Германии Анналена Бербок («зеленые») и министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) высказались в пользу передачи ракет Киеву, а Шольц в настоящий момент не поддерживает инициативу. По данным издания, в аппарате канцлера хотят дождаться решения президента США Джо Байдена относительно поставок украинской стороне ракет ATACMS (в Белом доме в середине августа говорили, что пока такое решение не принято). Также там считают, что передача Taurus будет иметь смысл только после того, как на Украину поступят американские истребители F-16. При этом украинская сторона уверена, что ракеты можно использовать на уже имеющихся у ВСУ истребителях после соответствующей модификации, пишет издание.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Шольц в начале июня выразил опасение, что Украина может использовать Taurus для ударов по России. Однако позднее он заявил, что не исключает возможность их поставки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Bild, что «нет ни одной объективной причины» задерживаться с поставками Taurus. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк подчеркнул, что ракеты нужны Украине не для атаки российской территории, а для уничтожения ресурсов российских военных на территории Украины.

Читайте на РБК Pro
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Без каких качеств работник на удаленке будет неэффективен

Российские власти осуждают страны Запада за передачу Украине вооружений, заявляя, что это затягивает конфликт. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — говорил президент Владимир Путин. Кремль заявлял, что решение передать Киеву подобные вооружения «чревато последствиями для украинской стороны», так как Россия будет принимать в ответ «контрмеры».

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия Taurus крылатые ракеты Украина Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
T-online узнал о планах Германии дать ВСУ ракеты с дальностью 500 км
Политика
Военные сбили крылатую ракету у Крыма
Политика
Шольц выступил за дипломатию по Украине и допустил поставку Киеву ракет
Политика