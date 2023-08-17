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FT узнала о передислокации самолетов ВСУ со Storm Shadow

FT: Киев передислоцирует самолеты с ракетами Scalp и Storm Shadow
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Военная операция на Украине
Источники FT сообщили, что Россия наносит удары по аэродромам, откуда запускают самолеты с дальнобойными ракетами. 11 августа был нанесен удар по аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщало российское Минобороны
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина перемещает самолеты, оборудование и персонал с одних авиабаз на другие ввиду ударов России по взлетно-посадочным полосам, откуда поднимаются самолеты с дальнобойными ракетами Strom Shadow и Scalp, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киеву требуется больше систем ПВО для защиты авиабаз, а советник министра обороны Украины Юрий Сак призвал союзников Киева ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16.

Минобороны 11 августа сообщило об ударе по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области.

Storm Shadow — это британские крылатые ракеты воздушного базирования, Scalp — их французская версия. Дальность их стрельбы — 250–500 км. Киев неоднократно использовал Storm Shadow для ударов по ЛНР, Запорожской области и другим территориям. Например, ими 6 августа был обстрелян Чонгарский мост, ведущий из Крыма в Херсонскую область, говорил врио херсонского губернатора Владимир Сальдо. 15 августа российское Минобороны впервые сообщило о перехвате четырех Scalp.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после передачи и Storm Shadow, и Scalp заявлял, что Москва негативно относится к данному решению Запада, считает его ошибочным и будет принимать «контрмеры».

Для запуска поставленных Западом ракет Украина модернизировала советские боевые самолеты: штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29. Западных истребителей, в частности F-16, Киев пока не получил, хотя прогресс в этом направлении есть: несколько стран создали коалицию, чтобы обеспечить Украину ими, также скоро должно начаться обучение украинских пилотов управлению F-16.

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Немецкая газета Bild писала, что под ракеты Storm Shadow и Scalp Украина переоборудовала десять Су-24, и эти самолеты ежесуточно перемещают с одной авиабазы на другую. Для их защиты используют западные системы ПВО: американские Patriot и немецкие IRIS-T. Кроме того, Киев увеличил число авиабаз, восстановив все аэродромы советских времен и переоборудовав в ВПП автодороги.

На Западе также рассматривают возможности передать Украине другие дальнобойные ракеты — американские ATACMS (300 км) и немецкие Taurus (500 км).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Storm Shadow SCALP Украина авиация
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