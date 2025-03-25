МИД назвал ЗАЭС объектом России и исключил совместное использование

МИД: ЗАЭС является ядерным объектом России, речи о совместном использовании нет

Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

В мире нет прецедентов совместной эксплуатации атомных электростанций, Запорожская АЭС является ядерным объектом России, заявил российский МИД, комментируя сообщения о возможном совместном контроле над ней вместе с Украиной и США.

«5 октября 2022 года был подписан указ президента Российской Федерации № 711 «Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области», закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией. Возращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт», — подчеркнули в ведомстве.

МИД указал, что передача ЗАЭС Украине или еще какой-либо стране невозможна. Все сотрудники станции являются гражданами России.

«Недопустима и совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо государством», — отметили в министерстве.

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