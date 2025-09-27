 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины

Лавров: обеспечение жизненных интересов России — основа переговоров о гарантиях
Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры о гарантиях для Украины могут быть только на основе гарантий безопасности России и соблюдения ее жизненных интересов, заявил глава МИД, выступая на Генассамблее ООН
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины», — сказал Лавров.

По его словам, Москва пока не видит у Киева и европейских стран «готовности договариваться по-честному».

Министр напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала странам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности», но предложения Москвы «были проигнорированы и игнорируются по сей день».

Трамп заявил, что обсуждать гарантии безопасности для Украины пока рано
Политика
Дональд Трамп

Россия в декабре 2021 года предложила НАТО проекты о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение альянса в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР. В своем ответе НАТО и США указали, что будут продолжать политику открытых дверей альянса, но готовы вести переговоры по некоторым пунктам предложений России. Москва тогда заявила, что не считает ответ конструктивным.

В начале сентября Лавров предложил сформировать новую систему гарантий безопасности России и Украины как составной части «общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии». Достижение устойчивого мира, убежден он, невозможно «без искоренения первопричин конфликта», среди которых глава МИД назвал угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и попыток «втянуть» Украину в блок. Для мира также необходимо признать и оформить на международном уровне присоединение к России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил министр.

Глава МИД также говорил, что решение вопросов коллективной безопасности без участия Москвы невозможно. Россия «своих интересов не завышает», но будет обеспечивать их «твердо и жестко», предупреждал он.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров гарантии безопасности Россия Украина
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Зеленский назвал сроки предоставления гарантий безопасности от США
Политика
Три страны ЕС отказались отправлять войска на Украину в рамках гарантий
Политика
«Коалиция желающих» обсудила с Трампом гарантии безопасности для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 20:00
В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию» Политика, 19:54
Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному» Политика, 19:47
Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины Политика, 19:34
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ВСУ ракетами ударили по Белгороду Политика, 19:33
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию Политика, 19:33
«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка Общество, 19:13
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте Спорт, 19:10
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00