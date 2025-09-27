Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины

Переговоры о гарантиях для Украины могут быть только на основе гарантий безопасности России и соблюдения ее жизненных интересов, заявил глава МИД, выступая на Генассамблее ООН

Сергей Лавров (Фото: Caitlin Ochs / Reuters)

Россия готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины», — сказал Лавров.

По его словам, Москва пока не видит у Киева и европейских стран «готовности договариваться по-честному».

Министр напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала странам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности», но предложения Москвы «были проигнорированы и игнорируются по сей день».

Россия в декабре 2021 года предложила НАТО проекты о гарантиях безопасности, в которых говорилось о необходимости исключить расширение альянса в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР. В своем ответе НАТО и США указали, что будут продолжать политику открытых дверей альянса, но готовы вести переговоры по некоторым пунктам предложений России. Москва тогда заявила, что не считает ответ конструктивным.

В начале сентября Лавров предложил сформировать новую систему гарантий безопасности России и Украины как составной части «общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии». Достижение устойчивого мира, убежден он, невозможно «без искоренения первопричин конфликта», среди которых глава МИД назвал угрозы безопасности России из-за расширения НАТО и попыток «втянуть» Украину в блок. Для мира также необходимо признать и оформить на международном уровне присоединение к России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил министр.

Глава МИД также говорил, что решение вопросов коллективной безопасности без участия Москвы невозможно. Россия «своих интересов не завышает», но будет обеспечивать их «твердо и жестко», предупреждал он.