 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Ушаков допустил недовольство Москвы новой версией мирного плана

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва может быть недовольна новой версией мирного плана, заявил Ушаков. Обновленный вариант Киев передал Вашингтону 10 декабря. Оттуда исчез о пункт о соблюдении прав нацменьшинств, узнал Лавров
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва может быть довольна не всеми отредактированными пунктами в мирном плане по Украине, который получит, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом он подчеркнул, что российская сторона еще не видела обновленные версии плана. Однако «рано или поздно» возобновятся активные контакты Москвы с Вашингтоном.

«Потому что то, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исчезновение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе. Пункт о нацменьшинствах был в первоначальном мирном плане и в документе, который спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез 2 декабря в Москву на встречу с Путиным.

Президент США Дональд Трамп подтвердил что Вашингтон «выкинул кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту. По его словам, у документа «есть четыре или пять разных частей».

Кроме того, американский президент заявил, что США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, при условии, что будет хороший шанс заключить мирную сделку. По данным Axios, встреча пройдет в Париже.

Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте
Политика
Сергей Лавров

Украина 10 декабря передала США обновленный мирный план, созданный при участии лидеров ЕС. Владимир Зеленский отмечал, что это рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. Второй переданный документ — это гарантии безопасности, третий — про восстановление Украины.  

В плане из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону, содержится предложение о свободной экономической зоне в Донбассе, писало Politico. Le Monde со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка отмечал, что Киев согласен на создание буферной зоны в Донбассе в рамках нового мирного проекта, однако по обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона. Советник Зеленского Дмитрий Литвин это опроверг, подчеркнул, что решение еще не принято.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.  

Президент Украины Владимир Зеленский также назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах. По его словам, у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Юрий Ушаков мирный план Россия Украина
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили»
Политика
Может ли вступление Украины в ЕС ускорить мирное урегулирование
Политика
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 13:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 13:00
Бразилец Жерсон назвал высосанными из пальца слухи об уходе из «Зенита» Спорт, 13:13
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону на Донбассе Политика, 13:13
Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины Политика, 13:11
Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю Политика, 13:10
Четыре российских аэропорта закрыли для полетов Политика, 13:09
Тарпищев фразой «ушли не лидеры» оценил смену гражданства теннисисток Спорт, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Ушаков ответил на слова Зеленского о референдуме по Донбассу Политика, 13:06
В Красноярске прошла Всероссийская конференция в области финпросвещения Пресс-релиз, 12:50
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:45
Выплаты пенсий перенесли с январских выходных на декабрь Общество, 12:43
Турция призвала Украину согласиться на территориальные потери ради мира Политика, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
ЦБ объяснил иск к Euroclear ущербом из-за «незаконных действий» Политика, 12:39