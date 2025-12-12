Ушаков допустил недовольство Москвы новой версией мирного плана

Москва может быть недовольна новой версией мирного плана, заявил Ушаков. Обновленный вариант Киев передал Вашингтону 10 декабря. Оттуда исчез о пункт о соблюдении прав нацменьшинств, узнал Лавров

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва может быть довольна не всеми отредактированными пунктами в мирном плане по Украине, который получит, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом он подчеркнул, что российская сторона еще не видела обновленные версии плана. Однако «рано или поздно» возобновятся активные контакты Москвы с Вашингтоном.

«Потому что то, что американцы сейчас согласовывают с европейцами, с украинцами, в конце концов должно быть показано нам», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исчезновение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе. Пункт о нацменьшинствах был в первоначальном мирном плане и в документе, который спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез 2 декабря в Москву на встречу с Путиным.

Президент США Дональд Трамп подтвердил что Вашингтон «выкинул кое-что» из мирного плана по российско-украинскому конфликту. По его словам, у документа «есть четыре или пять разных частей».

Кроме того, американский президент заявил, что США примут участие в переговорах с представителями Европы и Украины в субботу, 13 декабря, при условии, что будет хороший шанс заключить мирную сделку. По данным Axios, встреча пройдет в Париже.

Украина 10 декабря передала США обновленный мирный план, созданный при участии лидеров ЕС. Владимир Зеленский отмечал, что это рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. Второй переданный документ — это гарантии безопасности, третий — про восстановление Украины.

В плане из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону, содержится предложение о свободной экономической зоне в Донбассе, писало Politico. Le Monde со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка отмечал, что Киев согласен на создание буферной зоны в Донбассе в рамках нового мирного проекта, однако по обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона. Советник Зеленского Дмитрий Литвин это опроверг, подчеркнул, что решение еще не принято.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский также назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах. По его словам, у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.