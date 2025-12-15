 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Bild узнал о готовности Украины к выборам через 100 дней и отказу от НАТО

Bild: Украина готова согласиться на выборы в течение 100 дней и отказ от НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Киев согласен на выборы в течение 100 дней и отказ от стремления в НАТО. Также Украина готова к заморозке фронта, но не к отказу от претензий на Донбасс. По данным Politico, Киев отверг пункт о свободной экономической зоне
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украина готова согласиться на проведение выборов в течение 100 дней и отказаться от вступления в НАТО в рамках мирного соглашения, пишет Bild со ссылкой на источники.

Эти два пункта содержатся в американском мирном плане, Киев может принять их при определенных обстоятельствах. Однако, как пишет Bild, украинские власти все еще не готовы отказаться от претензий на Донбасс, но согласны на «заморозку» нынешней линии соприкосновения.

Москва отвергает такую возможность и требует вывода украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин подчеркивал, что этот регион исторически является российской территорией и будет возвращен военным или иным путем.

При этом, по данным Politico, Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. Об этом газете сообщил французский чиновник.

Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Мирное соглашение из 20 пунктов, переданное американской стороной Киеву в декабре, в частности включает пункт о создании демилитаризованной зоны вдоль всей линии военного соприкосновения — от Донбасса до Херсона, сообщила The Washington Post. По информации газеты, эта демилитаризованная зона может быть создана по аналогии с той, что существует между Северной и Южной Кореей с 1953 года по итогам корейской войны, в которой так и не был заключен мирный договор.

Также в нем есть положение о гарантиях безопасности Украине от США по аналогии со статьей НАТО о коллективной безопасности. Киев хочет, чтобы Вашингтон подписал соответствующее соглашение, которое ратифицирует конгресс, а европейские страны подпишут отдельный документ, писала газета.

США давно настаивают на проведении на Украине выборов, к этому, в частности, призывал американский президент Дональд Трамп. Зеленский 9 декабря заявил, что он готов провести в стране выборы в условиях военного положения (украинская Конституция это запрещает). По его словам, для этого надо решить два вопроса: безопасности — «как это сделать под ударами», и законодательства, которое обеспечило бы их легитимность.

Bild узнал о готовности Украины к выборам через 100 дней и отказу от НАТО
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

При этом The New York Times назвала изменение позиции Зеленского по проведению выборов в стране в ближайшие месяцы переговорной тактикой, направленной на получение гарантий безопасности от США. Зеленский прямо говорил, что Киев будет готов к проведению выборов в течение следующих 60–90 дней при условии получения гарантий безопасности

Российские власти требуют от Украины, среди прочего, отказаться от намерения вступить в НАТО для мирного урегулирования. Стремление Киева в блок Кремль называл одной из причин начала военной операции.

«Естественно этот вопрос один из краеугольных, и, конечно же, он подлежит особенному обсуждению на фоне остальных. Но в этом и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о готовности к отказу от НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина выборы президента НАТО мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

