В Минобороны заявили об ударе по Украине высокоточным оружием

Представитель Минобороны объяснил разрушения в Киевской области падением ракет ПВО Украины. По его словам, по Киеву российские военные ударов не наносили

Российские военные нанесли накануне массированный удар по украинским объектам, задействованным в системе управления войсками. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков.

По его словам, данные удары позволили нарушить переброску по железным дорогам резервов вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

«Подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — сказал он на брифинге.

Накануне власти нескольких украинских регионов, в том числе киевский мэр Виталий Кличко, сообщили об ударах, взрывах и работе систем ПВО. Кличко также заявил о попадании в объект инфраструктуры в Киеве, позже он говорил о нескольких взрывах в разных районах города. В Киеве обстрел, по словам мэра, привел к гибели трех человек, в том числе 17-летней девушки, еще 11 человек были ранены.

К вечеру среды почти во всех регионах Украины, а также в Молдавии и непризнанном Приднестровье, произошло экстренное отключение энергоснабжения. Утром 24 ноября Кличко заявил, что без света остается 70% Киева, и подача электричества будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

Удары по инфраструктуре Украины Россия наносит с начала октября после взрыва на Крымском мосту, в котором Москва обвинила Киев. Кремль указывал, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». В ноябре власти Украины сообщали, что после ударов в стране не осталось неповрежденных электростанций.

Ракетный обстрел Украины, прошедший 15 ноября, стал на тот момент самым масштабным с начала операции, заявлял глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии. Тогда в офисе президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в энергосистеме назвали критической.

При этом в Минобороны России заявляли, что 15 ноября ударов по Киеву не было, назвав причиной разрушений работу ПВО и падение украинских ракет. Представитель ведомства Игорь Конашенков тогда сказал, что «все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны».

24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что у Украины есть все возможности «вывести ситуацию в нормальное русло»: она может «выполнить требования российской стороны и прекратить страдания населения». При этом, как отметил Песков, ударов по социальным объектам «не было и нет, но имеющие к военному потенциалу цели подлежат уничтожению».