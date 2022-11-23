В Молдавии и Приднестровье сообщили об отключениях энергоснабжения

Кишинёв, Молдавия (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

По всей Молдавии происходят массовые перебои с энергоснабжением после ударов по Украине, сообщил молдавский вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации от 15 ноября. <...> В последний час у нас массовые перебои с электроэнергией по всей стране. Энергокомпания Moldelectrica работает над восстановлением подключения», — приводятся слова Спыну в телеграм-канале правительства Молдавии.

О перебоях с подачей электричества в непризнанном Приднестровье сообщил телеканал ТСВ. «В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света», — говорится на странице канала в соцсети «ВКонтакте».

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