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Военная операция на Украине ,  
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Минэнерго назвало удары по Украине самыми масштабными с начала операции

Глава Минэнерго Украины: Россия нанесла самый масштабный ракетный удар с начала СВО
Удары пришлись и на объекты генерации и на объекты передачи энергии, отметил глава Минэнерго Галущенко. Без электричества остались 7 млн абонентов
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры 15 ноября стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, передает «Укринформ».

«Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала [спецоперации]», — написал он.

По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ситуацию в энергосистеме назвали критической. Замглавы структуры Кирилл Тимошенко сообщил, что без электричества оказались больше 7 млн абонентов. «Если мы считаем в людях, это значительно больше», — добавил он (цитата по «Страна.ua»).

После 15:00 15 ноября почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Затем из разных регионов стали поступать сообщения о взрывах. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, было три попадания в жилые дома, в результате погиб один человек.

Об ударах заявили также в Харьковской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской и других областях. Во Львове, Житомире, Полтаве власти сообщили о попаданиях по объектам инфраструктуры.

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По всей стране после этого начались аварийные отключения. Кличко заявил, что в Киеве без света осталась половина потребителей.

Об отключении электричества после Украины сообщила Молдавия. Как объяснил молдавский вице-премьер Андрей Спыну, это произошло из-за автоматического отключения одной из линий электропередачи после ударов по Украине.

Россия наносит масштабные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины с начала октября. Первая атака произошла после взрыва на Крымском мосту, который, как считает Москва, организовал Киев. В российском Минобороны заявляли, что удары наносятся «высокоточным оружием большой дальности», а их целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Зеленский 1 ноября сообщил, что в результате атак было повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. На фоне этого на Украине вводили графики отключения электричества, граждан призвали экономить энергию.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Минэнерго ракетный удар отключение электричества
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